Brexit. Dois terços dos eleitores chumbam as negociações do Governo britânico com Bruxelas

Mais de dois terços dos cidadãos britânicos inquiridos para um estudo realizado pela Sky Data consideram que o governo de Theresa May está a fazer uma má negociação com a União Europeia no processo de saída do país da União Europeia. Os 78% de pessoas que agora têm uma opinião negativa sobre o desempenho do Executivo, contra 10% que avaliam o tema de forma positiva, representam uma subida de 23 pontos percentuais em comparação com um inquérito semelhante concretizado em março passado.

A própria primeira-ministra é alvo de reprovação maioritária. May recebe nota negativa por parte de 74% dos cidadãos inquiridos pela Sky Data, um aumento de 14 pontos percentuais em relação ao estudo anterior. Apenas 24% responderam estar satisfeitos com a atuação da líder britânica, o que significa uma queda de 17 pontos percentuais no confronto com os resultados obtidos em março.

O desempenho do Governo parece não ser o único ponto em todo o processo do Brexit que os cidadãos britânicos avaliam com ceticismo. Para dois terços, as negociações vão resultar num mau acordo com a União Europeia, um acréscimo de 15 pontos percentuais entre aqueles que olham com pessimismo para a conclusão das discussões entre as autoridades britânicas e Bruxelas. A maioria dos defensores do abandono da União Europeia também acredita que o acordo final será mau e só 14% manifestaram a convicção de que o Reino Unido conseguirá obter um bom acordo.

Quatro em cada dez cidadãos britânicos estão agora convencidos de que o Brexit terá um impacto negativo nas suas vidas, enquanto 18% acham que será indiferente e 31% antecipam efeitos positivos. A maioria, porém, acredita que o Brexit será negativo para a economia. Os 51% que revelaram esta convicção representam uma subida de quatro pontos percentuais em comparação com o estudo da Sky Data relativo a março.