Nova Orleães. Três mortos e sete feridos em tiroteio

Pelo menos três pessoas morreram e sete ficaram feridas num tiroteio, em Nova Orleães, no sul dos Estados Unidos, disse a polícia. De acordo com um comunicado do porta-voz da polícia Aaron Looney, o tiroteio ocorreu no sábado à noite, a cerca de quatro quilómetros de distância do French Quarter, no centro da cidade. Os feridos foram levados para um hospital, mas desconhece-se ainda o seu estado. A polícia, que já abriu uma investigação, não divulgou outras informações.