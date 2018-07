Novo líder levanta a voz aos EUA

O Paquistão prepara-se para a segunda transição democrática de um governo para outro em mais de 70 anos de história, metade deles sob a administração do aparato militar. As legislativas de 25 de julho decorreram num clima de violência brutal, antes e depois do escrutínio, liderada pelo Daesh e seus afiliados, para quem a democracia é anti-islâmica. Visando interromper o processo eleitoral, causaram a morte a mais de 200 pessoas, incluindo três candidatos.

