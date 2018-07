Planeta. Apenas 13% da água dos oceanos não está danificada pelo Homem

O cenário dramático é fácil de esboçar: a Terra é composta por 70% de águas de oceanos, sendo que desse número apenas 13% não estão danificadas pela mão humana. É isto que diz um novo estudo da Wildlife Conservation Society, conta o “The Guardian”.

“Ficámos impressionados com a pouca quantidade de vida marinha remanescente”, disse ao jornal britânico Kendall Jones, da australiana Universidade de Queensland e da Wildife Conservation Society. “O oceano é imenso, cobrindo mais de 70% do nosso planeta, mas conseguimos ter impacto significativamente em quase todo esse vasto ecossistema.”

Os autores descobriram que a maior parte dos oceanos “selvagens” estão localizados no Ártico, na Antártica, nas imediações de ilhas do Pacífico, como a Polinésia Francesa, por exemplo. Como as atividades humanas estão concentradas perto da terra, muito pouca área selvagem permanece nos ecossistemas costeiros, como os recifes de corais.

Estas mudanças devem-se sobretudo às embarcações de pesca de grande porte, ao transporte marítimo e à poluição que dá a mão às alterações climáticas. Os oceanos sofrem, as espécies ameaçam desaparecer. Os investigadores referem ainda que há zonas mortas a quadruplicarem desde 1950 e que metade da água dos oceanos já é alvo de pesca industrial.