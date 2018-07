Pais de menino morto em massacre pedem a Mark Zuckerberg que bloqueie teorias da conspiração

Os pais da criança mais nova que foi morta no massacre na escola primária de Sandy Hook, em 2012, escreveram uma carta aberta a Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, na qual o acusam de nada fazer para impedir o aparecimento e a divulgação de teorias de conspiração sobre o caso. Muitos adeptos dessas teorias acham que o massacre não passou de uma encenação que teve o objetivo de justificar medidas de controle de armas pelo governo.

Para pais como Leonard Pozner e Veronique de La Rosa, que perderam o seu filho Noah, de 6 anos, isso é profundamente perturbador. "O nosso filho morreu em Sandy Hook. Porquê deixar que as mentiras no Facebook nos magoem ainda mais?", perguntam na carta aberta.

O que está em causa não são só só danos emocionais. Conforme eles explicam, têm sido repetidamente ameaçados por grupos extremistas e viram-se obrigados e mudar de residência várias vezes para proteger as duas filhas que lhes restam. "As nossas famílias estão em perigo como resultado direto dos milhares de pessoas que veem e acreditam nas mentiras e no discurso de ódio, que o senhor decidiu dever ser protegido. O que torna toda a situação mais horrível é que temos tido que travar uma batalha quase inconcebível com o Facebook para nos fornecer a mais básica proteção para remover o conteúdo mais ofensivo e incendiário".

A empresa de Zuckerberg tem-se recusado a bloquear sites como o Infowars, de Alex Jones, um proponente compulsivo de teorias da conspiração, invocando o princípio da liberdade de expressão. Mas Pozner, La Rosa e outros pais de vítimas pedem para ser tratados como um grupo protegido - há outros no Facebook - e para a empresa lhes dar acesso rápido a um funcionário capaz de remover conteúdo falso e difamatório sempre que eles o detetarem.

"O nosso filho Noah já não tem uma voz, nem jamais chegará a viver a sua vida. A sua ausência é sentida todos os dias", escrevem. "Mas não podemos chorá-lo adequadamente e continuar as nossas vidas porque o senhor, talvez o homem mais poderoso do planeta, achou que os ataques contra nós são imateriais, que ajudar a remover ameaças é demasiado trabalhoso e que as nossas vidas são menos importantes do que fornecer um abrigo ao ódio".