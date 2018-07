Incêndios na Grécia: Sobe para 85 número de mortos

O número de mortos nos incêndios nos arredores de Atenas aumentou para 85, anunciou o porta-voz dos bombeiros Stavroula Malliri. Um homem, de 73 anos, não resistiu aos ferimentos acabando por falecer esta manhã num hospital da capital grega, onde se encontrava hospitalizado.

Entretanto, prosseguem as buscas com centenas de pessoas no terreno para encontrar mais vítimas, uma vez que vários indivíduos continuam desaparecidos. As autoridades têm recebido muitos alertas de pessoas que não conseguem contactar familiares.

“Compreendemos a agonia dos familiares dos desaparecidos, pelo que informamos que as buscas não irão parar até visitarmos todos os edifícios e áreas afetadas pelos incêndios”, declarou Stavroula Malliri, citado pelo jornal “Ekathimerini”.

O inverno seco e as elevadas temperaturas aliadas ao vento forte que se fizeram sentir na madrugada de segunda-feira foram fatores-chave para a tragédia que atingiu várias povoações nos arredores de Atenas.

Rafina, Mati e Neos Voutzas foram as zonas mais afetadas pelos fogos. Mais de 1218 habitações na região encontram-se inabitáveis, enquanto outras 234 necessitarão de reparações, segundo o Ministério das Infraestruturas grego.