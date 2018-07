Governo grego anuncia apoios às vítimas dos incêndios

O Governo grego anunciou na quarta-feira apoios destinados às vítimas dos incêndios que desvastaram no início da semana a região de Ática, nos arredores de Atenas.

O pacote de ajuda prevê 5 mil euros para as famílias afetadas pela tragédia, 6 mil euros para as famílias numerosas (com mais de três filhos) e 8 mil euros para as empresas ou fábricas que foram destruídas pelas chamas.

Entre outras medidas aprovadas pelo Governo de Alexis Tsipras encontram-se benefícios fiscais para as empresas, nomeadamente para os empresários que ficaram com as suas propriedades completamente destruídas na sequência do incêndios, refere o jornal “Ekathimerini”.

O inverno seco e as elevadas temperaturas aliadas ao vento forte que se fizeram sentir na madrugada de segunda-feira foram fatores-chave para a tragédia que atingiu várias povoações nos arredores da capital grega.

Rafina, Mati e Neos Voutzas foram as zonas mais afetadas pelos fogos. Segundo o autarca de Rafina, Evangelos Bournous, praticamente toda a zona balnear de Mati foi destruída pelas chamas, estimando-se que 2/3 das casas tenham sofrido danos. Mais de 210 habitações na região encontram-se inabitáveis, enquanto outras 234 necessitarão de reparações, explica o Ministério das Infraestruturas helénico.

Pelo menos 81 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas na sequência dos incêndios que atingiram os arredores de Atenas, de acordo com o último balanço das autoridades. No terreno mantêm-se equipas de resgate à procura de mais vítimas, uma vez que várias pessoas continuam desaparecidas.