Dois dos maiores grupos de comunicação australianos anunciam fusão

Os grupos de comunicação australianos Fairfax Media e Nine Entertainment anunciaram esta quinta-feira um plano de fusão antes do final do ano, num acordo avaliado em cerca de três mil milhões de dólares norte-americanos.

O acordo vai ajudar as duas empresas a poupar mais de 50 milhões de dólares australianos (cerca de 31,7 milhões de euros) nos próximos dois anos, de acordo com um comunicado conjunto das duas companhias.

O diretor executivo do futuro grupo, Hugh Marks, adiantou que a fusão "vai acrescentar outra dimensão e criar uma única multiplataforma que vai chegar a mais de metade da Austrália com televisão, internet, imprensa e rádio".

A fusão vai permitir ao grupo Nine Entertainment obter 51,1% das ações da nova companhia, que será conhecida como Nine.

Este acordo deverá ser ainda ratificado pelos acionistas e regulador do mercado.

O grupo Fairfax opera dois dos principais diários australianos, o Sydney Morning Herald e o The Age, bem como emissoras de rádio, enquanto o Nine Entertainment controla o canal de televisão Nine Network.