“Teremos de pagar”, diz advogado. “Paga em dinheiro”, responde Trump. Gravação sobre ex-modelo da Playboy vem a público

O então candidato presidencial Donald Trump discutia com o seu advogado Michael Cohen a forma como deviam pagar os direitos da história da ex-modelo da Playboy Karen McDougal sobre o seu alegado caso com Trump. A gravação data de setembro de 2016, dois meses antes das eleições presidenciais nos EUA, e foi difundida esta terça-feira pela CNN.

“Teremos de pagar”, diz o advogado na gravação. “Paga em dinheiro”, responde-lhe Trump. No entanto, como têm assinalado vários analistas, o registo é confuso e não se consegue perceber na totalidade o contexto da conversa. A gravação foi entregue à estação de televisão pelo advogado de Cohen, Lanny Davis, que afirmou que o que se ouve prova que o seu cliente quis processar o pagamento de forma legal, enquanto Trump tentou pagar em dinheiro.

Na gravação, Cohen explica ao então candidato os seus planos para abrir uma empresa através da qual financiaria a compra dos direitos da história. McDougal alega ter tido um caso com Trump há cerca de uma década, uma alegação negada pela Casa Branca. Em entrevista à CNN, Davis afirmou que a gravação era divulgada para que o público ouvisse Trump a mencionar a palavra “dinheiro”, acrescentando que esse método de pagamento é o preferido de “traficantes de droga e mafiosos” que não desejam deixar rasto dos seus negócios. “Temos a verdade do nosso lado e eles [a administração] estão com medo”, disse ainda.

Segundo os autos do processo da investigação em curso às transações financeiras de Cohen, o FBI obteve 12 gravações áudio em buscas realizadas no escritório do advogado de Trump em abril. Cohen, que também pagou 130 mil dólares (cerca de 111 mil euros) em dinheiro à atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels, tem sinalizado que está disposto a colaborar com as autoridades federais.

Os direitos da história de McDougal foram comprados por 150 mil dólares (cerca de 128 mil euros) pelo tablóide americano “National Enquirer”, que acabou por não divulgar a história da antiga modelo. A empresa que controla o jornal é dirigida por David Pecker, um aliado e amigo próximo de Trump.