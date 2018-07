Marte pode ter lago de água salgada debaixo do gelo no Polo Sul

Um vasto lago de água salgada em Marte parece estar escondido sob uma camada de gelo no Polo Sul, divulgou esta quarta-feira a revista científica Science.

Sinais recolhidos durante três anos pelo radar da sonda europeia Mars Express indiciam, segundo os autores do artigo, a presença no 'planeta vermelho' de um lago muito semelhante aos grandes lagos de água líquida encontrados debaixo do gelo da Antártida e da Gronelândia.

De acordo com a equipa de cientistas italianos que conduziu a investigação, o lago marciano terá cerca de 20 quilómetros de largura.

Atualmente, Marte é um planeta frio, deserto e árido, mas no passado, há pelo menos 3,6 mil milhões de anos, foi quente e húmido e tinha água líquida e lagos.

Os investigadores não descartam a possibilidade de ser encontrado um "depósito biológico", uma vez que algumas bactérias podem sobreviver a baixas temperaturas e graças a substâncias salinas.

A procura de vestígios de água líquida em Marte tem sido uma meta incessante da comunidade científica, pois a água neste estado é uma condição essencial para a existência de vida tal como se conhece.

Em 2007, a sonda Mars Express já tinha confirmado a existência de água em Marte, perto do Polo Sul.

Mais recentemente, em 2015, um estudo publicado na revista Nature Geoscience concluiu que as linhas escuras que aparecem sazonalmente na superfície de Marte correspondem a água líquida salobra que flui pelas encostas do planeta.

A conclusão suporta-se na análise de imagens recolhidas pela sonda norte-americana Mars Reconnaissance Orbiter.

Apesar de inóspito, Marte é considerado o planeta do Sistema Solar mais parecido com a Terra. Estruturas geológicas demonstram que, há muito tempo, água líquida abundava na superfície do 'planeta vermelho'.

Num passado remoto, advogam os cientistas, o planeta teve um oceano maior do que o Ártico.