Encontro entre Trump e Putin adiado para 2019

Donald Trump decidiu adiar o seu encontro com Vladimir Putin para 2019, indicou John Bolton, Conselheiro de Segurança Nacional, em comunicado emitido esta quarta-feira.

A investigação à alegada interferência russa nas eleições presidenciais norte-americanas de 2016 terá motivado a decisão de adiar o encontro, explicou Bolton. “O Presidente Trump acredita que o próximo encontro bilateral com Vladimir Putin deve acontecer só depois de terminada esta caça às bruxas”, disse, referindo-se à investigação em curso. “Concordámos que o encontro deve realizar-se depois do primeiro dia do ano”, acrescentou o conselheiro, não especificando uma data.

A investigação à alegada interferência russa nas eleições presidenciais dos EUA de 2016, conduzida por Robert Mueller, ex-diretor do FBI, não tem prazo para terminar, mas não se espera que seja antes do final deste ano.