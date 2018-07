Colômbia. Ex-Presidente Álvaro Uribe renuncia a cargo no Senado por investigação a crimes de suborno

O antigo Presidente da Colômbia Álvaro Uribe anunciou esta terça-feira a renúncia ao cargo no Senado, depois de o Supremo Tribunal divulgar que iria investigá-lo por “crimes de suborno e fraude processual”.

“O Supremo Tribunal chama-me para me interrogar. Não me ouviram previamente. Sinto-me moralmente impedido de ser senador. Vou enviar a minha carta de renúncia para que a minha defesa não interfira nas tarefas do Senado”, escreveu Uribe no Twitter.

A paisagem política colombiana tem sido dominada pelo ex-chefe de Estado nas últimas duas décadas. Uribe foi Presidente entre 2002 e 2010, formou o seu próprio partido e continuou no Senado a ser um dos políticos mais populares do país.

Em junho, conseguiu que um candidato pouco conhecido ganhasse a presidência da Colômbia, com a eleição de Iván Duque por uma grande margem. Juntos, propuseram uma nova configuração judicial que eliminaria o Supremo Tribunal, que já se encontrava a investigar o caso que agora atinge Uribe.

Apesar de acusado de muitos crimes relacionados com o longo conflito civil no país, que provocou mais de 220 mil mortos, nenhum pareceu suficientemente forte para afetar Uribe politicamente – até agora.