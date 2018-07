“Vi cadáveres, carros queimados. Sinto-me com sorte por estar viva.” Os relatos da tragédia na Grécia

“Um socorrista viu a imagem chocante de 26 pessoas amontoadas num campo a cerca de 30 metros da praia”, disse o chefe da Cruz Vermelha grega, Nikos Economopoulos. “Tentaram encontrar um caminho de fuga mas infelizmente essas pessoas e os seus filhos não conseguiram chegar a tempo”, acrescentou. Outras testemunhas afirmam terem visto vários corpos na região turística de Mati, que fica a cerca de 30 quilómetros de Atenas.

Este é apenas um de muitos incêndios que deflagraram na Grécia, atingida por uma onda de calor, e dos quais resultaram pelo menos 50 mortos e mais de centena e meia de feridos. Trata-se da pior ocorrência de fogos em mais de uma década. O Governo grego declarou o estado de emergência e invocou acordos de proteção civil da União Europeia para pedir ajuda aos restantes Estados-membros.

A Guarda Costeira informou que os corpos de quatro pessoas foram retirados do mar ao largo de Mati. No total, quase 700 pessoas que fugiram para as praias foram resgatadas pelas embarcações da Guarda Costeira e outras.

Uma mulher disse a uma televisão grega que “Mati já não existia como povoação”. “Vi cadáveres, carros queimados. Sinto-me com sorte por estar viva”, acrescentou. O presidente da Câmara de Rafina-Pikermi, Evangelos Bournous, afirma ter visto “pelo menos 100 casas em chamas”. “Eu vi com os meus olhos. É uma catástrofe total”, disse ainda.

As autoridades têm aconselhado as pessoas a abandonarem as suas propriedades. “As pessoas devem sair, fechar as suas casas e simplesmente sair. As pessoas não aguentam tanto fumo durante tantas horas. Esta é uma situação extrema”, aconselhou o chefe de bombeiros Achilleas Tzouvaras, citado pelas agências noticiosas.