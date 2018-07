Venezuela. Observatório de Segurança regista 6363 homicídios em seis meses

Num país onde vivem 31.828.110 pessoas, há uma taxa de 20 homicídios por cada cem mil habitantes

No primeiro semestre de 2017, foram assassinadas 6363 pessoas na Venezuela, segundo dados do Observatório Venezuelano de Segurança (OVS) divulgados esta terça-feira pela imprensa venezuelana.

“No território nacional”, no qual vivem 31.828.110 pessoas, “acumula-se uma taxa de 20 homicídios por cada cem mil habitantes”, explica o portal La Patilla, citando o OVS, um organismo do Ministério do Interior e Justiça.

Os dados dão conta dos cinco estados nos quais se regista o maior número de homicídios: Miranda (927), Arágua (597), Zúlia (569), Carabobo (542) e Bolívar (499).

A sexta entidade federal na qual se regista o maior número de assassínios é o Distrito Capital, com 470 homicídios, seguido por Lara (315), Monágas (291), Sucre (284), Guárico (220), Barinas (217), Anzoátegui (210) e Portuguesa (179).

Amazonas (47), Delta Amacuro (44) e Vargas (41) são os estados que apresentam a taxa de homicídios mais baixa.