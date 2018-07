Grécia em chamas. “Faremos o que for humanamente possível”

Pelo menos 50 mortos e mais de centena e meia de feridos é o mais recente balanço dos incêndios que atingiram a Grécia nas últimas horas. Trata-se da pior ocorrência de fogos em mais de uma década. O estado de emergência já foi declarado.

O pior caso continua a ser o de Mati, que fica a cerca de 30 quilómetros de Atenas, mas este é apenas um de muitos incêndios que deflagraram no país, atingido por uma onda de calor. A região é popular entre os turistas locais, sobretudo reformados e crianças em acampamentos de férias.

Segundo a Cruz Vermelha, 26 corpos foram encontrados, juntando-se à anterior contagem de 24 mortos. Muitas pessoas ficaram encurraladas pelas chamas enquanto tentavam fugir.

A plataforma ambiental We Don't Have Time colocou um vídeo na rede social twitter em que se vêem as chamas na estrada entre Atenas e Patras.

“Faremos tudo o que for humanamente possível para controlar [a situação]”, disse o primeiro-ministro grego Alexis Tsipras, que interrompeu uma visita oficial à Bósnia para ajudar a coordenar o combate aos incêndios.

Grécia lança apelo urgente a parceiros europeus

As autoridades gregas emitiram um apelo urgente de ajuda aos parceiros da União Europeia para o combate, com meios aéreos e terrestres, dos incêndios que ficaram descontrolados em vários pontos do país. Chipre e Espanha já responderam ao apelo.

As pessoas foram aconselhadas a abandonar as suas casas quando um incêndio florestal numa região costeira obrigou ao encerramento de uma das estradas mais movimentadas da Grécia e lançou uma nuvem de fumo sobre a capital, Atenas.

Na tarde de segunda-feira, o Exército foi convocado para ajudar no combate às chamas.