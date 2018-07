EUA querem observadores na principal base de lançamento de mísseis da Coreia do Norte

Os Estados Unidos da América (EUA) pediram esta terça-feira ao Governo do líder norte-coreano, Kim Jong-Un, que autorize a presença de observadores durante o processo de desmantelamento da base de mísseis de Sohae (noroeste do país).

O Presidente dos EUA, Donald Trump, já se mostrou satisfeito com o desmantelamento do principal local de lançamento de satélites da Coreia do Norte, utilizado para testar os mísseis balísticos intercontinentais.

Washington vem agora a pedir que o líder norte-coreano permita a presença de observadores no processo de desmantelamento. "Temos pressionado para que haja observadores no terreno assim que essas instalações de motores (mísseis) forem desmontadas", disse hoje o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, durante uma entrevista em Palo Alto, Califórnia, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

Novas imagens mostram que a Coreia do Norte iniciou hoje o processo de desmantelamento deste grande local de lançamento de mísseis, afirmou anteriormente Donald Trump. As instalações em causa estão localizadas em Sohae, com Trump a explicar que este é um sinal que o "fantástico encontro" que decorreu o mês passado em Singapura "parece estar a correr muito bem" e a dar resultados.