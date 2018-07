Amelia Earhart pediu socorro mas não o conseguiu obter. Investigador tem uma nova teoria sobre o desaparecimento da mítica aviadora

“Avião caído numa ilha que não está nos mapas. Pequena, desabitada. Parte do avião em terra, parte no mar”. Esta é uma das comunicações por rádio feitas pela aviadora norte-americana Amelia Earhart nos dias que se seguiram ao seu desaparecimento. Ou, pelo menos, é nisso que acredita Richard Gillespie, um especialista em aeronáutica que reuniu dezenas de transmissões feitas depois de o avião de Earhart desaparecer dos radares, marcando o fim abrupto da sua histórica viagem de circumnavegação e, eventualmente, a sua morte.

O eventualmente é importante porque uma das descobertas que Gillespie defende ter feito é a de que a aviadora, a primeira mulher a voar sozinha acima dos 4.000 metros e a primeira a voar de costa a costa, sem paragens, nos Estados Unidos, não terá morrido assim que o avião caiu, nem terá desaparecido no mar, as duas teorias dominantes até agora. Os pedidos de ajuda prolongaram-se ao longo de alguns dias e o desespero de Earhart é quase palpável nas suas últimas transmissões.

Aquela transmissão, emitida algumas horas depois de o seu avião ter feito uma aterragem atribulada na ilha de Garnder, a 2 de julho de 1937, no meio do Oceano Pacífico e a caminho da ilha de Howland, onde deveria aterrar, foi apanhada por uma mulher do Texas enquanto procurava uma outra frequência de rádio. Nessa comunicação, Earhart diz que o seu navegador, Fred Noonan, estava seriamente ferido e precisa de assistência médica.

Bettmann

Pouco depois, de acordo com a colagem feita por Gillespie, um homem na ilha de Nauru ouviu a voz de uma mulher a dizer que conseguia ver navios a passar perto do local da aterragem. No dia 3, Nina Paxton, da cidade de Ashton, no Kentucky, ouviu aquela que é a mais credível gravação atribuída a Earhart: “Daqui KHAQQ [o código de identificação do seu avião], estamos na água, muito perto de uma ilha não identificada. O avião não tem combustível. Há água a toda à volta e está muito escuro. Temos que sair daqui, impossível permanecer muito tempo”. Paxton ligou ao seu jornal local a contar a história, mas apenas sete dias depois de ouvir aquela voz através do seu rádio.

No dia 4, uma adolescente de 16 anos, Dana Randolph, do estado de Wyoming, ouviu alguém dizer: “Quem fala é Amelia Earhart. Avião está um pouco a sul do equador”. Logo a seguir, segundo o relato de Randolph, Earhart começou a detalhar a sua localização, mas a voz perdeu-se.

Muito ruído e uma série de transmissões ininteligíveis continuaram durante esse dia antes de Howard Coons, em São Francisco, ter ouvido mais uma vez aquilo que Gillespie acredita ser a voz de Earhart: “Ainda vivos. Têm que vir rápido. Digam ao meu marido que estou bem”. Dia 5, Betty Klenk, em São Petersburgo, na Flórida, garantiu ter ouvido Earhart a pedir ajuda médica para o seu navegador porque o seu comportamento se teria tornado “irracional”. No dia 6 surgiu aquela que é a última mensagem perceptível atribuída a Earhart. Foi ouvida por Thelma Lovelace, em New Brunswick, no Canadá: “Alguém me consegue ouvir? Alguém me consegue ouvir aí? Daqui Amelia Earhart. Por favor respondam”.

Getty

“Apesar de nenhuma das pessoas se conhecerem entre elas, todas contam uma história bastante consistente sobre uma situação que se estava a deteriorar. A linguagem que Earhart usa muda ao longo dos dias, à medida que as coisas pioram”, disse o investigador citado pelo jornal USA Today.

Para Gillespie, diretor do Grupo Internacional para a Recuperação de Aviões Perdidos, esta é a primeira vez que é possível contar a história, ainda que em fragmentos, daquilo que terão sido os últimos dias da mítica aviadora. Esta terça-feira, Earhart faria 121 anos e foi este o dia que Gillespie escolheu para publicar um relatório com mais de 30 páginas onde expõe a sua investigação.

Para conseguir a informação, Gillespie juntou mais de 100 transcrições de pedidos de ajuda recebidos por entidades governamentais com aquelas que foram recolhidas por cidadãos anónimos mas, mesmo assim, nem toda a gente considera estas transmissões como uma prova irrefutável de que Earhart terá mesmo aterrado numa ilha inóspita e que terá permanecido viva durante mais de uma semana. Isto apesar de um grupo de antropólogos forenses da Universidade de Tennessee terem descoberto ossos humanos na ilha de Gardner - hoje Nikumaroro - “possivelmente” pertencentes a Earhart - e de, ainda nos anos 1940, também terem sido descobertos sapatos e um sextante que Earhart tinha levado consigo.

Para Tom Crouch, curador da secção de avião do Smithsonian, a tese de que Earhart e Noonan simplesmente caíram no mar é tão válida como outra qualquer. “Não creio que exista ainda alguém que tenha conseguido provar de forma irrefutável o que lhe aconteceu. É um grande oceano e eles estavam a tentar apontar a uma pequeníssima porção de terra. Acho que simplesmente se despenharam no mar”, disse Crouch ao USA Today. Este admirador prefere focar-se naquilo que Earhart foi em vida. “O que a Amelia queria dizer, essencialmente, é que as mulheres jovens não têm que se sentir limitadas. Têm a capacidade para fazer o que quiserem”.