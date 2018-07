“Nunca mais ameace os EUA. Tenha cuidado!” Trump responde à “mãe de todas as guerras” do Presidente iraniano

O Presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou o Irão na madrugada desta segunda-feira, alertando para as “consequências” severas se Teerão continuar a ameaçar os EUA. Numa mensagem publicada em maiúsculas no Twitter e dirigida ao Presidente iraniano, Hassan Rouhani, Trump escreveu: “Nunca mais ameace os Estados Unidos ou sofrerá consequências do tipo que poucos sofreram ao longo da história. Já não somos um país que aceitará as suas palavras dementes de violência e morte. Tenha cuidado!”

No domingo, Rouhani tinha avisado, por sua vez, que qualquer conflito com o Irão seria a “mãe de todas as guerras”, num endurecimento verbal que, segundo o jornal “The New York Times” o ayatollah Ali Khamenei, o líder supremo do Irão, parece apoiar.

Horas antes do aviso de Trump, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, tinha criticado duramente a liderança iraniana, acusando-a de corrupção generalizada às custas do bem-estar dos cidadãos.

Em maio, o Presidente dos EUA anunciou que o país iria abandonar o acordo nuclear de 2015 com o Irão. E no mês passado, a administração avisou que imporia sanções a todos os exportadores de petróleo iraniano.