Ministro dos Negócios Estrangeiros britânico diz que se o Brexit correr mal os britânicos vão culpar a União Europeia

O recém-empossado ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Jeremy Hunt, escolheu a Alemanha como país da sua primeira visita oficial e o pontapé da partida foi forte. Num encontro com o seu homónimo alemão Heiko Maas, Hunt disse que o risco de um Brexit sem acordo é da União Europeia. “Há agora um grande risco de que a saída do Reino Unido da União Europeia aconteça sem qualquer acordo e isto é porque muita gente dentro da UE está à espera que passe tempo suficiente para que sejamos nós a pestanejar”, disse Hunt, ex-ministro da saúde, a Maas, citado pelo Guardian.

“Sem uma mudança tangível na abordagem dos negociadores da União Europeia, enfrentamos o sério risco de não haver um acordo final e isso seria um enorme contratempo económico”, acrescentou o ministro britânico que avisou que uma saída abrupta poderia causar um deterioramento na percepção que os britânicos têm da UE.

“O Reino Unido iria sofrer algumas consequências mas, no fim de contas, encontrariamos uma forma não só se sobreviver como de crescer. O que me preocupa mais é mesmo que isso modificaria as atitudes dos britânicos em relação à Europa ao longo de toda uma geração”, disse Hunt.

A questão da economia tem sido uma das mais discutidas desde que se começou a falar da possibilidade da realização de um referendo à permanência do Reino Unido na União Europeia: mercado único, livre transferência de bens e serviços, tarifas (ou a ausência delas), tudo isto é importante para que o Reino Unido se mantenha a 5ª economia do mundo.

Maas disse, por seu lado, que o Brexit é “um facto” e que é preciso trabalhar para encontrar o melhor acordo possível. “Lamentamos muito que o Reino Unido esteja prestes a sair da União Europeia mas é um facto que tem que ser aceite. As consequências serão notórias para ambos os lados do canal [da Mancha] e é por isso que é muito importante que tanto o Reino Unido como a Comissão Europeia encontrem formas para uma saída ordeira”, disse Maas.

Hunt escreveu ainda, no Twitter, que a única pessoa contente com a possibilidade de uma saída sem acordo seria o Presidente da Rússia, Vladimir Putin.