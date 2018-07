Macron ultrapassa Merkel nas preferências dos alemães

É uma reviravolta: o Presidente francês Emmanuel Macron é mais apreciado na Alemanha que Angela Merkel. Segundo um inquérito do Instituto Kantar Emnid, 55% dos cidadãos alemães têm "um nível de confiança bastante elevado" em Macron, mais 4% do que a que creditam à sua própria chanceler.

Entre os dirigentes internacionais, Macron lidera mesmo absolutamente. Sebastian Kurz, chefe do Governo austríaco tem a confiança de 24% dos alemães, Putin de 18% e Donald Trump de apenas 5%.

A sondagem indica igualmente que o Presidente francês é popular tanto entre os homens como entre as mulheres e num amplo espectro político: os eleitores da direita CDU/CSU atribuem-lhe mais de 70% de confiança, ao passo que os sociais-democratas do SPD um pouco menos que isso. Os liberais do FDP e a Esquerda (Die Linke) "têm grande confiança" - 58%, ao passo que a extrema-direita Aliança pela Alemanha (AfD) 23%.

Segundo a sondagem, a popularidade Macron na Alemanha explica-se pelo seu estilo político enérgico e, por outro lado, pela diversidade dos seus compromissos.