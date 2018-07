Investigação do FBI diz que Page colaborou com a Rússia, mas ex-assessor de Trump foi à CNN dizer que não

Carter Page, o controverso assessor da campanha presidencial de Donald Trump, foi à televisão classificar de “ridícula campanha de difamação” as acusações que lhe são feitas (nos últimos dois anos) de ser um agente russo.

Page, esteve este domingo na CNN, no programa “State of the Union”. O assunto voltou a estar na ordem do dia porque no passado sábado foram divulgados novos documentos de investigação do FBI, nomeadamente sobre escutas telefónicas, que referem que a “Rússia estaria a tentar recrutar Page, um assessor de política externa da campanha presidencial de Donald Trump”, refere o “Politico”.

Numa carta de 2013, Page assumia-se como “conselheiro informal” para a Rússia: “Nunca fui um agente de poder estrangeiro“, afirmou Page ontem na CNN.

Page tem negado sempre as acusações que lhe são feitas de “trabalhar como agente da Rússia e não foi acusado de nenhum crime depois de quase dois anos de investigação”, escreve o jornal britânico “The Guardian”.

“As 412 páginas de documentos” que foram divulgadas no passado sábado “incluíam uma série de pedidos de vigilância e mandados”. De acordo com o “Guardian”, os documentos dizem que “o FBI acredita que os esforços do Governo russo são coordenados com Page e, possivelmente, com outros elementos associados à campanha de Trump”.