China trata África “como um igual”, afirma o Presidente do Ruanda

O Presidente do Ruanda, Paul Kagame, elogiou nesta segunda-feira a China por ter tratado África "como um igual", apelidando a "postura revolucionária nos assuntos mundiais" e "mais preciosa que o dinheiro".

As afirmações foram feitas após a assinatura de acordos bilaterais entre os dois países, durante a visita do Presidente chinês, Xi Jinping ao Ruanda, naquela que é a primeira visita oficial de um chefe de Estado chinês ao país. Jinping chegou ao Ruanda na noite de domingo, vindo do Senegal.

Xi Jinping continua assim um périplo por vários países africanos, sendo que visitará ainda as Ilhas Maurícias e a África do Sul - onde participará na 10.ª Cimeira BRICS.

A 10.ª Cimeira BRICS, que reúne um grupo de potências emergentes - Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul -, terá como tema a "Colaboração para o Crescimento Inclusivo e Prosperidade Partilhada na 4.ª Revolução Industrial" e decorrerá entre os dias 25 e 27 de julho, em Joanesburgo.

A presença económica da China em África tem crescido nos últimos anos, tendo o investimento chinês financiado a construção de várias infraestruturas. Para além do ser o maior parceiro comercial do continente africano, a China pretende estreitar ligações militares.

Em 2017, a China abriu a sua primeira base militar no continente, na costa do Djibuti, tendo dispensado cerca de 590 milhões de dólares (cerca de 503 milhões de euros) para a construção do projeto.