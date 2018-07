Chefe da diplomacia russa discute Síria e Irão com Netanyahu em Jerusalém

O chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, manteve nesta segunda-feira conversações em Jerusalém com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, centradas na presença iraniana na Síria. Netanyahu tinha anunciado previamente numa reunião do seu gabinete que o Presidente russo Vladimir Putin tinha solicitado há dias um encontro com uma delegação russa de alto nível, que incluiria o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, general Valery Gerasimov.

O chefe do Governo israelita disse que seria discutida a evolução da situação regional "com a Síria como primeira e principal prioridade". Referiu ainda que iria reiterar a posição de Israel, pela qual aguarda que o Presidente sírio Bashar al-Assad e os seus aliados iranianos respeitem o acordo de 1974 que prevê uma zona desmilitarizada ao longo da fronteira comum, e que Israel vai continuar a impedir que o seu arqui-inimigo Irão assegure uma presença militar permanente da Síria.

A principal preocupação de Israel relaciona-se em manter o Irão -- que combate ao lado das forças do Presidente sírio Assad --, o mais afastado possível das suas fronteiras e em simultâneo com o seu aliado próximo, o Hezbollah libanês e outras milícias. A Rússia, um aliado decisivo de Damasco, já referiu que será irrealista esperar uma retirada total do Irão de território da Síria.

O encontro desta segunda-feira ocorre duas semanas após Putin e Netanyahu terem discutido a Síria e o Irão em Moscovo.