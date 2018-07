Canadá. Tiroteio em Toronto provoca dois mortos e 13 feridos. Uma menor está em estado crítico

Dois mortos, incluindo o atirador, e 13 feridos é o resultado de um tiroteio que ocorreu este domingo à noite, perto do centro de Toronto, no Canadá. Há ainda a destacar os ferimentos de uma rapariga, menor de idade, que segundo a polícia se encontra em estado crítico.

Os relatos de disparos no bairro de Greektown começaram às 22 horas locais, três da madrugada em Lisboa. Testemunhas afirmaram ter ouvido 25 tiros, de acordo com o site CityNews. Paramédicos, bombeiros e polícia convergiram para o local, onde se concentram muitos restaurantes, cafés e lojas.

Sobre as motivações do atirador, o chefe da polícia de Toronto, Mark Saunders, disse, citado pela agência Reuters: “estamos a analisar todos os motivos possíveis e não fechamos qualquer porta”.

Este ano, as mortes por violência armada na cidade canadiana aumentaram 53% até ao momento, em relação a igual período do ano passado. Ainda de acordo com informações da polícia, divulgadas na semana passada, o número de tiroteios subiu 13%.