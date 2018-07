Vigilantes matam indiano suspeito de contrabandear gado

É o último de vários crimes do género praticados no país

Um homem foi morto por vigilantes no estado indiano do Rajastão, por suspeitas de contrabando de gado. Esse homem e um outro iam com duas vacas em direção ao estado vizinho de Haryana quando um grupo os atacou violentamente. Um deles conseguiu escapar mas o outro ficou gravemente ferido, acabando por morrer no hospital.

Desde que a vitória eleitoral do BJP, o partido do primeiro-ministro Narendra Modi, o nacionalismo hindu tem vindo a assumir expressões cada vez mais agressivas. O ano passado, num caso semelhante, já tinha sido morto um muçulmano acusado de levar gado para abate (outros 14 foram espancados na mesma altura). A vaca é um animal sagrado na tradição hindu, sendo ilegal abatê-las ou consumir a sua carne em boa parte do país.

O fenómeno do vigilantismo tem sido potenciado por redes sociais, em especial o WhatsApp, que ficou associado a vários casos recentes de violência, incluindo alguns relacionados com rumores de rapto de crianças. Em resposta às exigências de que faça algo para controlar esses efeitos, o WhatsApp anunciou limitações de utilização, incluindo no número de pessoas a quem uma mensagem pode ser enviada.

No sábado, as autoridades anunciaram que já tinham detido alguns dos suspeitos do último crime. Outros encontram-se em fuga.