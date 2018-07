Explosão no regresso de general Dostum ao Afeganistão faz 15 mortos e 60 feridos

A explosão que marcou este domingo o regresso ao Afeganistão do general Abdul Rashid Dostum provocou 15 mortos e 60 feridos, informou o porta-voz da polícia de Cabul.

Rashid Dostum, temido e poderoso senhor da guerra do norte do Afeganistão e primeiro vice-presidente, regressou este domingo a Cabul após um ano de exílio e foi recebido como um herói.

Momentos após sair do aeroporto, num jipe blindado e com uma forte escolta, aconteceu o atentado suicida, junto dos apoiantes que festejavam o seu regresso.

Segundo o porta-voz, Hashmat Stanikzai, a explosão foi provocada por um "kamikaze" e aconteceu nas portas do aeroporto quando a comitiva do general saía, no meio de uma multidão. O porta-voz afirmou que o general usbeque saiu ileso do atentado.

Segundo a agência de notícias France Press muitas ambulâncias foram para o local. O ataque não foi ainda reivindicado.

O avião fretado pelo governo afegão para transportar Dostum de Ancara aterrou no aeroporto internacional de Cabul às 16h30 (13h em Portugal), onde o aguardavam uma fila de oficiais e apoiantes entusiastas.

Dostum, que deve retomar as funções de vice-presidente apesar das acusações de tortura e violação que o obrigaram a deixar o país em 2017, foi especialmente saudado por membros da comunidade usbeque.

Dostum é o segundo senhor da guerra afegã a regressar à capital com honras depois de Gulbuddin Hekmatyar, conhecido como o "açougueiro da Cabul", ter voltado em maio do ano passado, após 20 anos de exílio.

Este domingo de manhã Cabul "acordou" com muitas fotografias do general de origem usbeque espalhadas pelas ruas, ao longo da estada do aeroporto e à volta do palácio presidencial, acompanhadas da frase "bem vindo", em dari (língua persa do Afeganistão) e em inglês.

Estado Islâmico reivindica atentado

Entretanto, o grupo terrorista Daesh reivindicou o atentando, confirmando que o objetivo eram as celebrações do regresso do general Abdul Rashid Dostum.

A informação foi difundida pela Amaq, a sua agência de propaganda, explicando que a explosão resultou de um ataque suicida com recurso a um cinturão de explosivos, tendo como objetivo "as celebrações no aeroporto para receber o primeiro vice-presidente do Afeganistão".