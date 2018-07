“Portugal inaugurou a Quarta Via”

Entrevista a Peter Mandelson, lorde trabalhista

Foto José Fernandes

Foi ideólogo da Terceira Via social-democrata, que reconhece acabada. Quer novo referendo sobre o ‘Brexit’ e não prevê grande futuro a Theresa May. Sobre o líder do Partido Trabalhista diz o pior: não tem carisma e fala como Trump. Mandelson veio a Lisboa com líderes sociais-democratas europeus, por iniciativa do think-tank Policy Network, criado por Bill Clinton, Tony Blair e Gerard Schröder.



O ‘Brexit’ pode voltar atrás?

Nunca pensei que fosse possível ou desejável um segundo referendo. Mas há uma incompetência extraordinária do Governo e o processo está envolto no caos. Há um abismo entre o que foi prometido e o que foi conseguido: prometeram-nos grandes dividendos e provavelmente vamos pagar 40 mil milhões de libras [€45 mil milhões] para sair. Há uma lacuna de credibilidade, o Governo está mergulhado em facciosismo e incompetência, não há planos nem acordo, só uma lista de desejos e exigências irrealizáveis. É muito triste.





Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)