O líder que ganha votos por pisar linhas vermelhas

O 45º Presidente dos EUA é, provavelmente, aquele para quem ser chefe de Estado foi um acaso maior da vida, já que a política nunca esteve no centro dos seus interesses. Mas é também um “Presidente de extrema-direita que vestiu a pele política do modelo democrático”, apesar de manifestar “incómodo com esse modelo”, diz ao Expresso o embaixador Francisco Seixas da Costa, diplomata que há muitos anos acompanha com interesse o que se passa na América.



Apesar da erisipela política que as suas atitudes e afirmações provocam na elite americana e em parte da população que vive nas costas leste e oeste dos EUA, bem como na grande maioria dos europeus, nada indica que quem votou em Donald Trump em novembro de 2016 venha a alterar o sentido de voto nas legislativas de novembro próximo nem, apesar do tempo que falta, nas presidenciais de 2020. Trump garantiu, domingo, ter “plena intenção” de se recandidatar, reiterando anúncio feito em fevereiro.





