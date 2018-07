O ex-rei, a sua amante e as gravações dela

Juan Carlos I, rei de Espanha durante 39 anos (1975-2014), poderá ser investigado pelo Supremo Tribunal e obrigado a comparecer perante uma comissão parlamentar para explicar questões relativas às suas finanças pessoais. Desde que abdicou, há quatro anos, o ex-soberano perdeu a imunidade que o trono garante. No seio da esquerda espanhola consolida-se um amplo movimento contra a monarquia, que pretende que o monarca jubilado responda às gravíssimas acusações formuladas por uma antiga amante.



A mulher em causa é Corinna zu Sayn-Wittgenstein, nascida Larsen. Segundo esta empresária alemã de origem dinamarquesa, o pai do atual rei Filipe VI terá acumulado contas secretas na Suíça, cobrado comissões por obras adjudicadas ao Estado espanhol por governos estrangeiros e obtido bens de origem ilícita. A Casa Real sofre as consequências da quebra do pacto de silêncio, não escrito, sobre as atividades da família real, com que políticos e jornalistas protegiam a Coroa. Essa quebra ajudou a levar à cadeia Iñaki Urdangarín, genro de Juan Carlos. O marido da infanta Cristina cumpre pena de cinco anos, numa prisão perto de Madrid, por crimes de suborno e desvio de fundos públicos.



Caçadores de elefantes

Tudo começou com gravações misteriosas, realizadas em 2015, em Londres, no decorrer de uma conversa em que participaram Corinna, José Manuel Villarejo, ex-comissário principal da polícia espanhola, e Juan Villalonga, ex-presidente da multinacional Telefónica. Nelas a alemã — que conheceu o então rei numa caçada, em 2004, e se tornou sua “amiga íntima”, acompanhando-o em viagens oficiais e privadas — garante que o rei-emérito a utilizou como “testa de ferro” em operações financeiras pouco claras, que sabia das muitas contas bancárias que o monarca possuía na Suíça (de que seria titular um primo em segundo grau, Álvaro de Orléans y Borbón) e da cobrança de percentagens significativas sobre o valor de obras em que Juan Carlos interveio indiretamente, como as do comboio de alta velocidade de Riade a Meca, já entregue aos sauditas, embora ainda não inaugurado oficialmente.



Corinna, que se autointitula princesa por ter sido casada com o aristocrata alemão Casimir zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, não nega que é a sua voz que se ouve nas gravações, mas diz-se alvo de uma “campanha de descrédito com fins políticos”. Quando o episódio se tornou público, o seu primeiro marido, Philip Adkins, qualificou-a de “sociopata narcisista”. Este britânico acompanhou Corinna e Juan Carlos numa célebre caçada ao elefante no Botswana, em 2012, no auge da crise e quando muitos espanhóis sofriam com medidas de austeridade. A viagem tornou-se pública e causou escândalo quando o então monarca fraturou a anca. Juan Carlos dirigiu um inédito pedido de desculpas ao povo.



O conteúdo das gravações, divulgado pelos jornais digitais “El Español” e “OK Diario”, veio a lume porque o comissário Villarejo as utiliza como elemento de pressão e chantagem para alterar a sua situação atual de prisão preventiva. Foi acusado de crimes graves de branqueamento de capitais e pertença a associação criminosa. Este polícia terá montado um negócio lucrativo que consistia em fornecer a figuras públicas e empresários informações comprometedoras, literalmente roupa suja, sobre concorrentes e adversários, obtidas através de investigações policiais secretas.



Não é dada qualquer explicação para o facto de Juan Villalonga, amigo íntimo do antigo primeiro-ministro, José María Aznar, que o colocou à frente da mais importante empresa espanhola, ter participado nas conversas gravadas. Refere-se uma putativa amizade da sua mulher, fotógrafa de fama, e Corinna. Nas gravações ouve-se ainda o nome do chefe dos serviços secretos espanhóis, general Félix Sanz Roldán, que Corinna afirma tê-la ameaçado. O militar irá explicar estas alusões aos deputados, à porta fechada.



Incómodo para o Governo

O Governo socialista de Pedro Sánchez fica numa situação delicada. Empenhado em fortalecer o círculo de segurança em torno de Filipe VI (que o primeiro-ministro dissocia das acusações contra o pai), não tem interesse em promover um debate público sobre a monarquia, apesar da sua clara e manifesta vocação republicana. Tal poderia conduzir a uma crise institucional inédita.





Sucede que partidos que apoiam o Executivo, como o Unidos Podemos (esquerda) e formações separatistas catalãs e bascas (a quem Sánchez deve a aprovação da moção de censura que o levou ao poder) estão decididos a levar o caso até às últimas consequências, forçando a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, instando o Supremo a intervir e defendendo a notificação do próprio Juan Carlos para prestar declarações. Com apenas 84 deputados num total de 350, o socialista não pode dispensar aliados.



Os defensores da instituição monárquica esforçam-se por demonstrar que toda esta “telenovela” não passa de montagem organizada por uma ex-amante desprezada e por um polícia presumível delinquente, visando ambos minar as bases do Estado. O prestigiado diário “El País”, considera num extenso editorial, que “os tribunais têm que tomar medidas nos dois casos: por um lado, defendendo os cidadãos contra este tipo de extorsão; por outro, preservando o sistema constitucional, através da eliminação, em conformidade com as suas próprias regras, de eventuais comportamentos ilícitos daqueles que tinham, e ainda hoje têm, o dever de o representar com dignidade”.