Missouri. Capitão do barco que naufragou terá dito que coletes salva-vidas não eram necessários

Uma sobrevivente do naufrágio de um barco turístico num lago dos EUA contou que o capitão disse aos passageiros, logo no início da viagem, que não seria necessário vestir os coletes salva-vidas disponíveis na embarcação.

A revelação foi feita à estação de televisão WXIN, sediada em Indianapolis. A sobrevivente, de nome Tia Coleman, disse ainda ter perdido nove familiares no acidente, que fez 17 mortos no total. Na sexta-feira, um barco turístico naufragou no lago Table Rock, em Branson, no estado do Missouri. “O capitão disse-nos que os coletes não eram necessários. Quando se deu o acidente, já era demasiado tarde”, afirmou Tia Coleman. A empresa proprietária do barco turístico, a Ripley Entertainment, ainda não se pronunciou sobre as declarações.

Na sexta-feira, o presidente da empresa, Jim Pattison, disse à CBS que embora houvesse coletes salva-vidas na embarcação, os passageiros não estariam legalmente obrigados a usá-los. Uma investigação preliminar concluiu que o acidente ocorreu devido à tempestade e vento forte que se fez sentir na noite de quinta-feira, mas continua por esclarecer, por exemplo, porque é que a empresa optou por fazer a viagem turística mesmo tendo sido emitido um aviso, por parte do Serviço Nacional de Meteorologia em Springfield, a cerca de 64 quilómetros de Boston, sobre a tempestade que iria ocorrer na noite de quinta-feira, em Branson e na zona do lago. “Quando emitimos um aviso, é suposto isso ter um efeito prático”, afirmou Kelsey Angle, um dos meteorologistas que ali trabalham.

Ainda em declarações à americana CBS, Jim Pattison admitiu que o “barco nunca deveria ter entrado na água tendo em conta as condições meteorológicas. “Por enquanto, a única coisa que sabemos é que houve uma tempestade que surgiu repentinamente, vinda do nada”, acrescentou. Suzanne Smagala, porta-voz da Ripley Entertainment, garantiu por sua vez que a empresa está a colaborar com as autoridades e acrescentou que este foi o único acidente em mais de 40 anos de operação. O barco da empresa transportava 29 passageiros e dois tripulantes. Sete dos 14 sobreviventes ficaram feridos. O capitão sobreviveu.