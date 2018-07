Presidente Macron enfrenta críticas depois de agressão de assessor a manifestante

O Presidente francês, Emmanuel Macron, está debaixo de fogo depois de um assessor ter sido identificado num vídeo a bater num homem durante uma manifestação do primeiro de maio. Alexandre Benalla, assessor do vice-chefe do gabinete presidencial e responsável pela segurança da campanha de Macron em 2017, foi identificado nas imagens na quarta-feira pelo jornal “Le Monde”.

No dia seguinte, questionado sobre se a república francesa tinha sido “manchada” pela atitude de Benalla, o Presidente respondeu: “Não, não, não. A república está firme”.

O vídeo foi filmado durante as tradicionais manifestações do Dia do Trabalhador, este ano com as políticas de Macron, consideradas amigas das empresas, na mira dos protestos. Com um capacete da polícia antimotim mas, de resto, vestindo roupas civis, Benalla é visto a puxar uma mulher de um lado para o outro da praça.

Em seguida, junta-se a um grupo de polícias que arrastam um homem de forma agressiva. Benalla agarra o homem por trás, arrasta-o e depois bate-lhe várias vezes. O homem acaba por cair no chão e o assessor presidencial abandona o local.

O Ministério Público francês anunciou esta quinta-feira que abriu uma investigação relacionada com acusações de agressão por parte de um funcionário público e imitação ilegal de um agente da polícia. O Ministério da Administração Interna informou que a polícia também abriu uma investigação interna.