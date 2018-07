Jason Lewis, o congressista norte-americano que lamenta já não se poder chamar nomes feios às mulheres

Congressista republicano foi apanhado numa gravação em que se queixa de já não ser possível chamar nomes feios às mulheres

O passado do deputado Jason Lewis voltou para o assombrar na sua reeleição e não é primeira vez que regressa. A televisão norte-americana CNN conseguiu o “bruto” de um dos episódios do programa de rádio que Lewis mantinha, chamado “The Jason Lewis Show”, e publicou as declarações ofensivas do congressista.

Em 2012, Rush Limbaugh, apresentador de rádio, utilizou a palavra “puta” para descrever Sandra Fluke, uma estudante da Universidade de Georgetown que testemunhou perante um grupo parlamentar de democratas defendendo que algumas instituições religiosas deveriam cobrir os custos da aquisição de contracepção feminina. Num comentário a essa ofensa, o congressista, no seu próprio programa de rádio, mostrou-se preocupado com o facto de “já não se poder chamar puta a uma mulher quando ela se porta como tal”.

“Tirem esta mulher da história e tirem o Rush da história por um momento. Uma mulher tem ou não o dever de se comportar, sabendo nós que há uma diferença entre a forma com os homens perseguem as mulheres e tudo isso?”, pergunta Lewis. E depois responde: “Não vou entrar por aí, mas vocês sabem do que eu estou a falar. Antes as mulheres tinham-se em mais conta a elas próprias. É preciso que as mulheres sejam modestas. Chegaram mesmo ao fim aqueles dias em que uma mulher se pode comportar como uma puta, mas não lhe podemos chamar puta?”

E ainda acrescentou: “Chegámos mesmo ao ponto em que não nos podemos referir à Madonna como uma puta sem sermos processados”, justificando o comentário com o facto de a artista ter “uma série de amantes” e “se vestir como uma prostituta”.

Também em 2012, o mesmo deputado sugeriu que as mulheres que querem fazer da contracepção uma prioridade eleitoral “não são seres humanos” e, “se são, então não têm cérebro”.