Embarcação com mais de 160 migrantes africanos afundou-se no Iémen

Uma embarcação que transportava mais de 160 migrantes africanos afundou-se ao largo da província de Shabwa, disseram as autoridades de segurança do Iémen e líderes tribais na quinta-feira à agência de notícias Associated Press.

As mesmas fontes não conseguiram indicar se há alguma morte a registar ou se algum migrante foi resgatado.

As autoridades e líderes tribais informaram que o barco partiu do porto de Bosaso, na Somália, carregando 100 somalis e 60 etíopes, incluindo mulheres e crianças.

As autoridades do Iémen insistiram em falar anonimamente porque não estavam autorizadas a informar os 'media' e os líderes tribais por medo de represálias.

Os migrantes africanos continuam a rumar ao Iémen, apesar do país continuar a ser devastado pela guerra, na tentativa de chegarem aos países mais ricos do Golfo.