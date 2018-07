EUA querem que ONU faça uma aplicação plena das sanções contra a Coreia do Norte

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, solicitou nesta sexta-feira ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas que mantenha a pressão sobre a Coreia do Norte, através de uma aplicação plena das sanções decididas contra Pyongyang.

Em declarações aos jornalistas, Pompeo defendeu que a aplicação das sanções não deve afrouxar até que o líder norte-coreano, Kim Jong-un, cumpra a sua promessa de avançar para a desnuclearização.

Ainda segundo Pompeu, o governo dos EUA mantém-se "otimista" com a possibilidade de conseguir avanços com a Coreia do Norte, mas considerou que quando não se aplicam adequadamente as sanções, as perspetivas de êxito diminuem.