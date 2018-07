Doze repórteres assassinados em dois anos nas Filipinas

A última vítima foi um jornalista de rádio, de 38 anos. Sofreu várias ferimentos de bala na cabeça e no corpo, e foi declarado morto no local

O jornalista de uma rádio filipina morreu esta sexta-feira após ser baleado enquanto dirigia o seu carro no norte das Filipinas, elevando para 12 o número de repórteres assassinados naquele país durante o mandato do Presidente Rodrigo Duterte.

Vários homens armados ainda não identificados montaram uma emboscada a Joey Llana, quando este se dirigia para a estação de rádio onde trabalhava na cidade de Legazpi, segundo os 'media' locais.

O jornalista, de 38 anos, sofreu várias ferimentos de bala na cabeça e no corpo, e foi declarado morto no local.

"Se for demonstrado que o seu assassinato está relacionado com o seu trabalho, a sua morte corresponde ao 12.º assassinato nos 'media' sob a presidência de Rodrigo Duterte e 185 desde 1986", sublinhou a União Nacional dos Jornalistas das Filipinas, em comunicado.

O assassinato foi já condenado e considerado como "outra violação dos direitos à vida e à liberdade de imprensa" pelo gabinete do Presidente Duterte.

"O grupo de trabalho da presidência para a segurança dos 'media' será implacável em fazer justiça a esta última vítima", disse o porta-voz da presidência, Harry Roque, em comunicado.

Este crime também foi condenado pela Federação Internacional de Jornalistas, que considerou que todos os ataques com jornalistas filipinos "enfraquecem" a democracia no país.

"O assassinato de Joey Llana (...) nas Filipinas sublinha o perigoso ambiente de trabalho que os 'media' enfrentam nas Filipinas todos os dias", disse o secretário-geral da federação, Anthony Bellanger, numa outra nota divulgada esta sexta-feira.

A presidente do comité do Senado, Grace Poe, classificou a morte de Llana como mais um "ato deplorável, que não tem lugar numa sociedade democrática".

"Pedimos às autoridades que ajam rapidamente e levem os agressores à justiça", sublinhou a senadora, acrescentando que "o crescente número de assassinatos de jornalistas e a lenta resolução dos casos encorajam aqueles que atacam os trabalhadores da comunicação social".

Os Repórteres Sem Fronteiras consideraram as Filipinas o país mais perigoso para os jornalistas na Ásia.

As Filipinas também estão entre os cinco países mais perigosos do mundo para jornalistas, juntamente com o México, a Síria, o Iraque e o Afeganistão.