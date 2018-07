Ataques terroristas realizados por muçulmanos recebem 357% mais atenção dos meios de comunicação social dos EUA

Ataques terroristas estão normalmente ligados a temas políticos ou religiosos e colocam em causa a segurança nacional e é por isso que são tão “atraentes” para os jornalistas, afirma investigadora

Os ataques terroristas perpetrados por pessoas muçulmanas recebem 357% mais atenção por parte dos meios de comunicação social norte-americanos do que aqueles que são cometidos por cidadãos brancos e/ou sem religião imediatamente identificável, segundo as conclusões de um estudo realizado pela Universidade do Alabama.

Os investigadores tiveram em consideração fatores como o tipo de alvo, o número de vítimas e se o suspeito é ou não preso, antes de chegarem àquele número. Em média, os ataques cometidos por “não-muçulmanos” (ou em que a religião não seria fator) fizeram os títulos dos jornais 15 vezes, enquanto aqueles que foram cometidos por muçulmanos resultaram em 105 manchetes.

O estudo abrange todos os ataques registados nos Estados Unidos entre 2006 e 2015 e os números são particularmente surpreendentes porque, entre 2008 e 2016, o número de ataques cometidos por homens brancos e/ou ligados à extrema direita é o dobro daqueles que foram atribuídos a cidadãos muçulmanos.

O Fundo para o Jornalismo de Investigação referiu que nesse último período foram identificados 63 ataques terroristas cometidos por muçulmanos em solo americano. Desses, 76% foram neutralizados pelas autoridades. No mesmo espaço temporal, a extrema-direita está associada a 115 incidentes. Cerca de 15% referem-se a tentativas falhadas.

Uma das investigadoras responsáveis pelo estudo explicou, citada pelo diário britânico “The Guardian”, que nem todos os títulos têm a mesma audiência. “Separámos os nossos resultados em dois tipo de fontes e reparámos que a preponderância das manchetes é muito maior entre os jornais nacionais, em comparação com os locais”, disse Erin Kearns.

Numa tese apresentada em abril deste ano, a professora de Criminologia da Universidade do Alabama escreve sobre as razões por detrás desta discrepância. A primeira conclusão é a de que os ataques terroristas estão normalmente ligados a temas políticos ou religiosos e colocam em causa a segurança nacional e é por isso que são tão “atraentes” para os jornalistas. Isto quer dizer que a cobertura jornalística amplifica a mensagem do terrorista e “sensacionaliza” o incidente e, por isso, media e terroristas potenciam-se mutuamente.

Além disso, acrescenta ainda a investigadora, os eventos são tão mais atrativos quanto mais refletirem crenças sócio-culturais enraizadas. “Os media, nuns Estados Unidos maioritariamente cristãos, vão mostrar essas pessoas numa luz mais favorável do que aquela com que pintam pessoas que não fazem parte de uma maioria racial ou religiosa”, escreve.