Ataque a autocarro de passageiros na Alemanha faz 14 feridos, dois em estado grave

Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas, duas alegadamente em estado grave, como resultado daquilo que a agência de notícias Reuters está a descrever como um ataque com faca num autocarro na cidade alemã de Luebeck, no norte do país. Segundo o jornal local Luebecker Nachrichten, o suspeito já foi detido. Em declarações ao jornal Bild, o porta-voz da polícia local, Dierk Duerbook, confirmou que não há mortos a registar neste ataque mas a zona à volta do bairro de Kuecknitz, onde decorreu o ataque, está interdita ao público.