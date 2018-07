Trump manda organizar parada militar que vai custar quase tanto quanto os “jogos de guerra” na Coreia do Sul

Donald Trump decidiu dar instruções para a realização de uma parada militar em Washington, mas o custo do evento está a gerar controvérsia nos Estados Unidos. A CNN noticiou que a parada, prevista para 10 de novembro próximo, vai exigir um esforço no valor de 12 milhões de dólares [10,3 milhões de euros à taxa de câmbio atual]. E comparou este encargo com aquele que o Presidente norte-americano disse ser "tremendamente caro" ao prometer cancelar os exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul.

Fontes oficiais contactadas pela estação de televisão afirmaram que aquele é o custo que está atualmente previsto, mas admitiram que o valor final poderá ser mais elevado à medida que os planos para o evento forem evoluindo. Em junho, quando do encontro que teve em Singapura com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, Donald Trump prometeu terminar com os "jogos de guerra" na região, uma das decisões mais polémicas anunciadas pelo Presidente dos EUA no âmbito da cimeira. Rob Manning, porta-voz do Pentágono, afirmou, no início deste mês, que as manobras militares na Coreia do Sul custavam 14 milhões de dólares.

O objetivo da parada militar é o de assinalar os cem anos sobre o armistício que colocou um ponto final na Primeira Guerra Mundial na frente ocidental, assinado a 11 de novembro de 1918 pelos aliados e pela Alemanha. Prevê-se que venham a desfilar soldados em uniformes da época, assim como aeronaves, mas já foram excluidos os carros de combate para evitar danos nas infraestruras rodoviárias.