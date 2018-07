Suécia em chamas. Do Círculo Polar Ártico ao Mar Báltico

A Suécia está a combater incêndios florestais em todo o país até ao Círculo Polar Ártico, o que levou as autoridades a pedir ajuda internacional. Na tarde de quarta-feira, 44 fogos estavam ativos desde a Lapónia, no extremo norte do país, até à ilha de Gotlândia, no sul.

O tempo quente e a seca persistente são as principais causas e o serviço meteorológico nacional emitiu alertas de incêndio para quase todo o país. A Itália e a Noruega responderam ao pedido de auxílio, enviando aviões de combate a incêndios.

Muitas pessoas já foram retiradas das suas casas, enquanto outras foram aconselhadas a desligar toda a ventilação de forma a manter o fumo no exterior.

Muitos bombeiros em férias estão a ser chamados para se juntarem às operações de combate às chamas.