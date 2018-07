Montenegro é “muito agressivo” e pode provocar Terceira Guerra Mundial, diz Trump

O Presidente dos EUA, Donald Trump, sugeriu que Montenegro poderia provocar a Terceira Guerra Mundial, descrevendo o povo da antiga república jugoslava como “muito agressivo”. Em entrevista à Fox News, na terça-feira, Trump também pôs em causa o princípio fundador da NATO, o artigo 5, segundo o qual um ataque a um Estado-membro da Aliança Atlântica é entendido como um ataque a todos.

À pergunta do entrevistador “porque é que o meu filho deveria ir para Montenegro defender [o país] de ataques?”, Trump respondeu: “Percebo o que diz. Já fiz a mesma pergunta”. “Montenegro é um país minúsculo com pessoas muito fortes. Eles podem ficar agressivos e, parabéns, estamos na Terceira Guerra Mundial”, acrescentou.

Montenegro juntou-se à NATO no ano passado, o que enfureceu Moscovo. Nos últimos anos, as relações entre a Rússia e a antiga república da Jugoslávia deterioraram-se com o processo de adesão à Aliança Atlântica. O país também já manifestou vontade de se juntar à União Europeia.

O Kremlin tem sido acusado de interferir em eleições montenegrinas, enquanto um golpe falhado em 2016 foi alegadamente planeado por militantes pró-russos. As declarações de Trump sobre Montenegro estão a ser lidas como mais um favor ao Presidente russo Vladimir Putin.