Espanha. Um dirigível do tamanho de um estádio de futebol para trabalhar como guarda florestal

Um dirigível do tamanho de um estádio de futebol que estaciona a 20 quilómetros do solo, pode vigiar incêndios, medir a qualidade do ar e até emprestar Internet a zonas sem sinal. Os espanhóis estão mais perto do futuro, conta este artigo do El Mundo. Esse futuro, ainda assim, só deverá chegar em 2022.

O Stratobus terá uma autonomia de dez anos, será construído com materiais ecológicos e vai a reboque de tecnologias amigas do ambiente, como a energia solar. Já começaram os testes.

O diário espanhol revela que será construído um mini Stratobus (com 40 metros de comprimento, muito longe dos 115m que terá o original) no arranque de 2020. O primeiro voo estará agendado para 2022, o ano em que se magica a sua comercialização.

Este autêntico monstro dos ares está equipado com o sistema GPS desenhado pela Agência Espacial Europeia e já terá interessados, nomeadamente serviços públicos que desejam um aliado na vigilância dos fogos florestais.

A empresa Thales Alenia Space é quem está por trás deste projeto, que conta já com uma base de lançamento no sul de França e prevê construir outra algures no continente asiático.