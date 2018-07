Restos mortais de militares dos EUA começam a regressar a casa 65 anos depois do armistício na Guerra da Coreia

As autoridades norte-americanas têm a expetativa de que venham a ser repatriados a 27 de julho próximo os primeiros restos mortais de militares norte-americanos que combateram e morreram na Guerra da Coreia. Trata-se do dia em que se assinala o 65º aniversário da assinatura do armistício que estabeleceu a zona desmilitarizada que ainda hoje separa a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, um documento que foi subscrito pela China, pelo regime comunista coreano e pelas Nações Unidas.

No domingo passado, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, revelou que os Estados Unidos e a Coreia do Norte decidiram reiniciar as operações de busca de cidadãos que nunca regressaram a solo americano. Em simultâneo, os dois países, de acordo com Pompeo, estão a colaborar para que os restos mortais de cerca de 200 combatentes falecidos na Guerra da Coreia sejam trasladados num prazo de duas a três semanas.

O repatriamento dos corpos não significará um ponto final num dos dossiês que ajudaram a emperrar as relações entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Funcionários norte-americanos disseram à estação de televisão que o processo de identificação dos restos mortais poderá demorar anos, além de que será necessário determinar se, de facto, todos eles correspondem a antigos militares nacionais dos Estados Unidos.

As notícias surgiram depois de um encontro entre representantes da Coreia do Norte e dos Estados Unidos na zona desmilitarizada, que se destinava a debater a devolução dos restos mortais, não se ter realizado devido ao facto de a delegação do país liderado por Kim Jong-un não ter comparecido. Uma porta-voz da administração norte-americana explicou que a Coreia do Norte decidiu adiar a reunião no próprio dia em que esta devia ter-se realizado.