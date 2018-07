Perfume pode estar na origem do Novichok que matou mulher britânica

Dawn Sturgess borrifou perfume para um pulso e depois para o outro. O que a mulher de 44 anos não sabia é que o perfume haveria de a matar não muito tempo depois. O namorado, Charlie Rowley, que também esteve exposto ao gás de nervos Novichok e que está internado, revelou, numa conversa ao telefone com o irmão, que Dawn Sturgess morreu logo após colocar o perfume que estava contaminado com Novichok.

A conversa de Charlie Rowley foi esta quarta-feira divulgada pelo tabloide britânico “Daily Mail”. Quando Sturgess borrifou o perfume, não fazia ideia de que se estava a expor-se ao Novichok. Os eventos decorreram a 30 de junho passado e, pouco mais de uma semana depois, Sturgess faleceu.

“O meu irmão disse-me que se lembrava de a Dawn ter posto perfume. Não se lembra de muito do que aconteceu depois, mas esse detalhe em particular têm-no bem presente. A memória dele foi afetada, mas a cada dia que passa lembra-se de mais pormenores”, contou ao jornal Matthew Rowleyt, irmão de Charlie Rowley. “Ainda não sabemos se o meu irmão teve contacto direto com o agente, como parece que a Dawn teve, ou se foi apenas por ter tocado nela. Ele continua muito doente.”

Charlie Rowley não se lembra onde ele e a mulher arranjaram o frasco de perfume. No dia 30, Dawn Sturgess deu entrada no hospital distrital de Salisbury. Também Charlie Rowley estava com ela. Os dois tinham sido expostos ao gás de nervos Novichok. Dawn Sturgess não sobreviveu e Charlie Rowley está a recuperar.

Dawn Sturgess, de 44 anos era natural de Durrington, em Amesbury, no sul do Reino Unido. Tinha três filhos.

As autoridades britânicas lançaram um inquérito-crime e o caso está nas mãos da rede de contra-terrorismo distribuído por cerca de 100 agentes que investigam os acontecimentos. Este caso é semelhante ao que atingiu há meses o ex-espião russo Sergei Skripal e a sua filha Yulia, também no distrito de Salisbury.