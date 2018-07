Dr. Bumbum em fuga após morte de paciente no Rio de Janeiro

Uma celebridade da cirurgia plástica brasileira, conhecida como Dr. Bumbum, está em fuga na sequência da morte de uma paciente no domingo. Investigadores afirmam que Denis Furtado estava a realizar a cirurgia a Lilian Calixto na sua casa no Rio de Janeiro, quando esta adoeceu durante a intervenção.

Segundo a polícia, o cirurgião levou a paciente para o hospital, onde esta acabaria por morrer algumas horas mais tarde. Denis Furtado desapareceu em seguida e um juiz emitiu um mandado de prisão. A namorada do cirurgião foi presa por suspeitas de participação no procedimento.

Furtado é uma presença regular na televisão brasileira e tem muitos seguidores nas redes sociais. De acordo com a Globo, que cita duas antigas pacientes, o Dr. Bumbum negociava as cirurgias estéticas através do WhatsApp.

A defesa do cirurgião afirmou esta terça-feira ser “precoce” responsabilizá-lo pela morte de Lilian Calixto. “Ninguém é considerado culpado antes da sentença penal condenatória. Infelizmente, existem fatalidades que transcendem o entendimento humano”, disse a advogada de defesa em comunicado, expressando os seus pêsames à família de Lilian.