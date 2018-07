Cuba alarga acesso à Internet móvel para estimular a economia e defender a revolução

Estimular o crescimento da economia e defender a revolução. Estes são os dois grandes objetivos que Miguel Diaz-Canel, atual presidente de Cuba, quer atingir com o lançamento do serviço de Internet móvel que é suposto vir a abranger todo o terrítório do país pelo final de 2018. A medida, vista como um sinal de abertura do regime comunista de partido único já que, até 2013, o acesso à web apenas estava disponível nalguns hotéis destinados exclusivamente a turistas, está a ser concretizada junto de alguns segmentos de público previamente selecionados.

Jornalistas que trabalham nos órgãos de comunicação detidos pelo estado cubano fazem parte, de acordo com a Reuters, do primeiro grupo de cidadãos a quem foi dado o acesso à Internet móvel, serviço que é prestado por uma companhia estatal que detém o monopólio do setor. "Foi uma mudança radical", afirmou à agência Yuris Norido. "Posso agora colocar-me a par das notícias onde quer que esteja, incluindo nos locais onde as notícias estão a acontecer", acrescentou o jornalista.

Algumas empresas, bem como embaixadas, também já foram contempladas com o acesso ao serviço desde dezembro passado e há analistas que acreditam que o alargamento da Internet móvel vai, a prazo, enfraquecer o controlo do regime sobre a população cubana. O serviço, segundo a ETECSA, a empresa que o fornece em exclusivo, vai estar disponível para cinco milhões de consumidores que detêm telemóveis, um número que corresponde a metade da população total de Cuba.

Apesar dos objetivos otimistas anunciados, há quem encare o alargamento do acesso à Internet com cepticismo. No ano passado, apenas 11 mil casas foram ligadas à Internet, segundo os dados revelados pela própria ETECSA, embora as metas de longo prazo apontem para a conexão de 60% dos telefones e metade das casas em 2020.

Yuneisy Galindo contou à Reuters já se ter deslocado em diversas ocasiões a uma loja da empresa de telcomunicações para contratar o acesso à Internet a partir do domicílio, mas que lhe foi respondido não ser possível sob a promessa de que seria contactado mais tarde.

No acesso através dos telemóveis, um dos obstáculos à expansão poderá vir a estar no preço do serviço. Num pais em que o salário médio ronda 30 dólares, a ETECSA cobra a empresas e embaixadas 45 dólares mensais pela Internet móvel com quatro gigabytes de tráfego incluidos.