A solução para o fim da crise na Catalunha? Sànchez defende referendo a um novo estatuto de autonomia

Pedro Sanchéz tem um solução para o fim “da grave crise na Catalunha”: ir a votos. Mas votar, neste caso, não implica eleições. A ideia do projeto, apresentado nesta terça-feira pelo presidente do Governo espanhol, passa por referendar um novo estatuto de autonomia daquela região, mas não a sua independência.

“Dialogar não é ceder. Dialogar é fazer política”, defendeu Sanchéz no parlamento. “só assim vamos poder fazer frente a crises institucionais que todos conhecemos e que precisam de uma resposta política e que só conheceram a confrontação nos últimos anos. Resolver a grave crise institucional da Catalunha é um objetivo prioritário deste Governo. Há alternativas dignas a serem exploradas. Este Governo está disposto a um diálogo franco e direto”, garantiu o primeiro-ministro de Espanha.

O debate desta terça-feira, em que Sanchéz explicou ao Parlamento o programa de Governo, ficou marcado, segundo o jornal “El País”, pela pressão do Partido Popular (PP) e do Ciudadanos, que ameaçaram retirar o apoio a Sanchéz caso não houvesses avanços na resolução da questão catalã. Ambos os partidos criticaram o líder do Executivo por ter cedido aos independentistas.

No entanto, a votação em causa não é uma votação de rutura, ao contrário do que defende a Esquerda Republicana (ERC) e o Partido Democrata Europeu Catalão ( PdeCAT) que avançaram com uma petição para um referendo separatista. Trata-se de um acordo para reformular o estatuto que define a autonomia da Catalunha.