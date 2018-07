Multidão furiosa mata quase 300 crocodilos na Indonésia

Uma multidão furiosa matou este sábado quase 300 crocodilos na província indonésia de Papua Ocidental. O massacre aconteceu em retaliação pela morte de um homem, que terá sido atacado por um crocodilo.

O homem foi morto na manhã de sexta-feira enquanto colhia vegetais na reserva onde se encontravam os animais. No dia seguinte, depois do funeral, centenas de pessoas dirigiram-se ao santuário dos crocodilos, munidos de facas, pás, martelos e tacos.

Segundo a imprensa local, a multidão começou por atacar o escritório da reserva e, em seguida, matou todos os 292 répteis.

A polícia e os funcionários do local-santuário afirmaram ter sido incapazes de travar o ataque. A morte de uma espécie protegida é crime no país, sendo punida com uma multa ou prisão.