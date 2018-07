Migrações. Oito pessoas morrem sufocadas dentro de um contentor na Líbia

Os oito mortos estavam entre cerca de 100 migrantes que ficaram fechados no contentor por bastante tempo, anunciaram as autoridades da cidade

Oito pessoas, a maior parte crianças, morreram esta segunda-feira na Líbia, sufocadas dentro de um contentor com migrantes na cidade de Zuwara, no oeste do país, anunciaram as autoridades.

Os oito mortos - seis crianças, uma mulher e um jovem - estavam entre cerca de 100 migrantes que ficaram fechados no contentor por bastante tempo, anunciaram as autoridades da cidade na rede social Facebook.

Os restantes migrantes presos no contentor são de nacionalidade africana, árabe e paquistanesa e foram levados para o hospital local para tratamento.

Esta é a mais recente tragédia de migrantes na Líbia, onde o tráfico de pessoas prosperou desde a revolta de 2011, que derrubou o ditador Muammar Kadhafi.

Os governos rivais sediados no leste e oeste da Líbia dependem de milícias para manter a ordem, no entanto, algumas dos elementos que as compõem envolveram-se no tráfico de seres humanos.