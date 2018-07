Mergulhador britânico pondera processar Elon Musk por este o ter acusado de pedofilia

O mergulhador britânico a quem Elon Musk acusou, no sábado, de pedofilia está a ponderar processar o milionário. Em declarações aos jornalistas junto à gruta de Tham Luan, no norte da Tailândia, Vernon Unsworth, um dos mergulhadores que participou nas operações que permitiram retirar daquela gruta as 12 crianças tailandesas e o seu treinador de futebol, disse que as acusações feitas pelo milionário constituíam um ataque a todas as equipas que participaram na missão. “Acho que toda a gente sabe que tipo de pessoa Musk é.” Questionado sobre se pretende apresentar queixa, Unsworth respondeu: “Sim, isto não ficará por aqui”.

A disputa entre os dois começou logo depois de Elon Musk ter viajado para a Tailândia no último dia das operações de resgate, na terça-feira, 10 de julho, e oferecido um minisubmarino construído pela sua empresa, a Space X, para ajudar a retirar os rapazes da gruta.

Em declarações à imprensa, Vernon Unsworth acusou o milionário de estar a promover apenas um “golpe publicitário” e disse que o submarino não teria qualquer hipótese de funcionar. O mergulhador britânico também sugeriu que Elon Musk “enfiasse o submarino onde dói”. Musk não terá gostado e acusou então o mergulhador de ser pedófilo, num tweet que entretanto foi apagado. Também garantiu que ia fazer um vídeo para provar que o seu submarino teria capacidade para alcançar o local na gruta onde as crianças e o seu treinador buscaram refúgio depois de as chuvas terem impedido a sua saída.

Vernon Unsworth não foi o único a descredibilizar a proposta de Elon Musk. O próprio chefe das operações de resgate, Narongsak Osatanakorn, considerou que o submarino não seria “prático” para aquele tipo de missão.

Com 63 anos, Vernon Unsworth, que é britânico mas vive na Tailândia, foi dos primeiros mergulhadores a chegar à gruta e, de acordo com as equipas de resgate, os seus conhecimentos terão sido cruciais para localizar os rapazes.

Em declarações ao britânico "The Guardian", esta segunda-feira, Unsworth mostrou-se “atónito e muito zangado” com as acusações do milionário, mas não avançou mais detalhes sobre se pretende de facto avançar com uma queixa e em que moldes o fará.