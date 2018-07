Jovem sobrevive durante uma semana com a água do radiador do carro em que sofreu um acidente

Mulher sofreu uma queda de 60 metros depois de o veículo que conduzia se ter despistado

Uma mulher sobreviveu durante uma semana isolada no fundo de uns penhascos ao beber a água do radiador do veículo em que se despenhou, na costa da Califórnia. Impossibilitada de trepar a falésia com uma altura de 60 metros e de pedir socorro, Angela Hernandez, uma jovem de 23 anos, foi descoberta por dois caminhantes que, ao passarem na zona do acidente, descobriram o jeep que a mulher conduzia quando, para se desviar de um animal que se atravessou na estrada, se despistou e caiu numa ravina junto ao mar.

O alarme de que Hernandez tinha desaparecido foi dado a 6 de julho, quando a família deixou de ter notícias da jovem e de conseguir comunicar com ela. A mulher cumpria o percurso rodoviário entre Portland, no estado de Oregon, e Los Angeles, através da estrada que percorre a região conhecida como Big Sur, com o objetivo de visitar familiares. Tinha sido vista pela última vez numa estação de serviço em Carmel, em imagens que ficaram registadas no sistema de videovigilância, 80 quilómetros a norte do local onde foi encontrada.

O desaparecimento desencadeou operações de busca e a família chegou a prometer uma recompensa no valor de dez mil dólares a quem pudesse partilhar informação. Uma semana após ter deixado de contactar a família e de responder a mensagens e telefonemas, Angela Hernandez foi descoberta consciente e em boa condição física, deitada junto ao veículo acidentado, parcialmente submerso.

A mulher revelou ter tentado trepar os penhascos, mas acrescentou que as diversas tentativas que efetuou com aquele objetivo foram frustradas. As autoridades policiais indicaram que Angela Hernandez foi içada do fundo da ravina com uma lesão num ombro. Um porta-voz da polícia de Monterey County afirmou que a jovem teve sorte por ter escapado sem ferimentos fatais à queda e de ter evitado um eventual afogamento.